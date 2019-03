Na Sagan past ook Valverde voor Strade Bianche

Valverde was onlangs nog actief in de UAE Tour, waarin hij een etappe won en als tweede eindigde in het eindklassement. Lang kon hij daar niet van genieten, want hij werd geveld door koorts. Hierdoor mist hij zaterdag de Strade Bianche en moet hij ook passen voor Milaan-San Remo (23 maart). In de Ronde van Catalonië (25 maart) maakt hij weer zijn opwachting.



Valverde finishte in 2014 en 2015 als derde in de Italiaanse koers over veelal grindwegen. Sagan, die twee keer als tweede eindigde, is er ook niet bij. De Strade Bianche past niet in zijn schema. De Slowaak liet onlangs ook al de Omloop Het Nieuwsblad aan zich voorbij gaan.