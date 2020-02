Na Serie A ook Tirreno en Milaan-San Remo in gevaar door corona

,,Ook wij zijn erg bezorgd over de verspreiding van het virus aangezien de situatie in Italië problematisch is”, zegt Mauro Vegni, directeur van RCS tegen de Italiaanse krant Correire delle Sera. Vegni is momenteel in Dubai voor de UAE-Tour, maar zijn organisatie RCS is ook verantwoordelijk voor de wielerwedstrijden Tirreno-Adriatico, Milaan - San Remo en de Giro d’Italia. Vegni: ,,Onze eerste zorg is Tirreno-Adriatico en vooral Milaan-San Remo, die binnen een maand gepland staat. Er is geen plan B. Als de overheid besluit sportevenementen in Milaan en Lombardije tegen te houden, dan moeten wij de wedstrijden aflassen.’’