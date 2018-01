Na Wawrinka schakelt onbekende Sandgren ook Thiem uit

Sandgren was tot de Australian Open op zijn zachtst gezegd een grote onbekende, met slechts twee winstpartijen ooit in een ATP-toernooi. De 26-jarige Amerikaan was de afgelopen jaren vooral actief in de challengers. In Melbourne is hij bezig aan een onverwachte opmars. Hij schakelde op weg naar de kwartfinale onder anderen de Zwitser Stan Wawrinka uit en is nu de eerste debutant in twintig jaar die de laatste acht haalt op Melbourne Park.



,,Ik weet niet of ik droom, maar ongelooflijk is dit wel'', stamelde de Amerikaan na zijn overwinning. ,,Mijn tegenstanders weten niet wat ze van mij kunnen verwachten en dat gebruik ik in mijn voordeel. Ik wist natuurlijk dat Thiem mij helemaal kon afmaken vanaf de baseline, dus ik moest aanvallend blijven spelen en vol voor elk punt gaan. Dat lukte wonderwel.''



Amerika presteert deze Australian Open ondermaats, zowel bij de mannen als de vrouwen. In de eerste ronde vlogen er al twaalf uit. Sandgren was nog de enige Amerikaan in de vierde ronde. Bij de vrouwen zit alleen Madison Keys nog in het toernooi.