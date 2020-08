Na wegvallen Kruijswijk schuift Van Aert plek op in rangorde Tour: ‘We hebben een extra klimmer’

Geen Kruijswijk in de ronde van Frankrijk. De 33-jarige Brabander ondervindt na de val in de Dauphiné nog te veel last aan de schouder. Een kopman minder dus bij Jumbo-Visma. ,,We treden nu met twee kopmannen aan. Tom Dumoulin en Primoz Roglic”, licht Mathieu Heijboer de nieuwe plannen toe. ,,Amund Jansen komt erbij om op het vlakke zijn steentje bij te dragen. En Wout schuift een plekje op in het plan. Als het nodig is, moet hij pas later aan de slag. Dat komt goed uit, want bergop lijkt hij zo sterk dat we er een extra klimmer bij hebben. Dat had niemand gedacht, maar hij heeft het laten zien. Hij rijdt geweldig.”