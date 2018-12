Naam Force India verdwijnt uit Formule 1

FC Twente brak in 1988 record­reeks van PSV

9:54 ENSCHEDE - PSV is nog altijd zonder puntenverlies in de eredivisie. De Eindhovenaren zijn ook de bezitters van het recordaantal gewonnen wedstrijden achter elkaar. In het seizoen 1987/88 pakte de club zeventien duels op rij de winst. Op speeldag 18 ging het mis. De tegenstander op die zaterdag in januari? FC Twente. Het werd 2-2.