Naar de Hungaroring ga je met de taxi, dankzij Bernie

Onze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten

Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s. Taxi’s.



Zoveel taxi’s bij elkaar als naast de Hungaroring heb ik nog nooit gezien. Die rij naast het Centraal Station in Rotterdam verbleekt erbij. Zelfs de taxi-standplaats op Schiphol lijkt op een kassarijtje in een supermarkt, als je dat vergelijkt met de honderden gele wagens die naast het Hongaarse Formule 1-circuit dagelijks op een groot grasveld staan te wachten op passagiers.

Er is geen GP op de kalender waar de aan- en afvoer van publiek zonder eigen vervoer zo goed is geregeld als op de Hungaroring. Het is zeventien kilometer van het circuit naar het Heldenplein, de logische uitstaplocatie om na een dagje auto’s kijken nog een hapje te eten en daarna een club in te duiken dichter bij de Donau. Tuurlijk kun je een auto huren, of gaan tobben met het openbaar vervoer. Maar voor een habbekrats zoef je in zo’n gele taxi zo van stad naar circuit nabij het dorp Mogyoród en weer terug. Minuutje of twintig, langer duurt het niet.

Aan wie de bezoekers van de Hongaarse GP dit te danken hebben? Aan Bernie Ecclestone. Die voormalig dictator van de Formule 1 was er als de kippen bij om het circus naar Boedapest te brengen, toen in 1986 een andere wind ging waaien binnen de communistische regimes. Moskou was zijn eerste keuze, maar Boedapest een goede tweede toen een Russische GP nog wat te complex bleek. En bij die eerste race achter het IJzeren Gordijn, voor het publiek nog altijd de goedkoopste om te bezoeken met een weekendkaart al voor zo’n 90 euro, maakte Ecclestone meteen een deal met drie taxi-bedrijven. Op de M3, de toegangsweg van stad naar circuit, mogen die drie bedrijven vandaag, morgen en zondag exclusief over de vluchtstrook rijden, om via een klein weggetje - Bernie Avenue gedoopt - rechtstreeks naar de Hungaroring af te slaan. Zo’n 500 taxi’s laten de aan- en afvoer zo gesmeerd lopen.