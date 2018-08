Naast Ajax komen ook deze Nederlanders in actie in de Champions League

Twentse amateur­clubs sproeien zich te spetter

31 juli ENSCHEDE - Gortdroge velden, amper een druppel regen en drukke (trainings)weken in aantocht. Amateurvoetbalclubs breken zich het hoofd over de vraag: ‘hoe zorgen we voor goede velden dit seizoen’? Sommige clubs vrezen zelfs voor de competitiestart.