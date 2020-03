Naast me begon Alejandro Valverde te schuddebuiken

‘Robin Gosens verkiest Mannschaft boven Oranje’

12:16 Robin Gosens wordt geen international van Oranje. Volgens de Gazzetta dello Sport heeft de speler van Atalanta Bergamo gekozen voor Duitsland. Gosens had vandaag zijn debuut kunnen maken voor de Mannschaft in de interland tegen Italië, die vanwege de coronacrisis in afgelast.