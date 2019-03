Naast Ramos ontbreekt alleen Llorente bij Real Madrid

Ramos zit in het Estadio Santiago Bernabéu op de tribune, het gevolg van de gele kaart die hij drie weken geleden al dan niet bewust pakte bij de eerste krachtmeting met Ajax in Amsterdam (1-2). ,,Sergio is onze leider, het is heel jammer dat hij niet kan meedoen. Maar we hebben genoeg spelers met ervaring en kwaliteit die hem kunnen vervangen’', aldus Solari. ,,Het karakter van Ramos is geïntegreerd in deze groep.’' Vermoedelijk neemt Nacho de plek van Ramos centraal achterin naast Raphaël Varane over.