Nabeschouwing eredivisie: 'Grootste Twentse vreugde zat in Klassieker'

Darri: 'Had de 2-1 moeten scoren'

21 januari ALMELO – Hij had de zege, en daarmee een enorme stunt tegen PSV, op z’n voet. Brahim Darri wachtte te lang en zag het in de slotseconde nog misgaan (1-2). “Onterecht. We waren de bovenliggende ploeg”, klonk het teleurgesteld.