NAC huurt Benjamin van Leer voor een jaar van Ajax zonder optie tot koop

De verwachting is dat Van Leer vandaag (woensdag) naar Breda afreist om alles rond te maken en donderdag op het trainingsveld in Zundert staat. Over de hoogte van de huursom kan Nakhli geen uitspraken doen. In navolging van Theo Zwarthoed (1 jaar plus optie voor extra jaar) is Van Leer de tweede keeper die NAC binnenhaalt in de laatste week dat de transfermarkt geopend is.