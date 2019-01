NAC huurt Vitesse-verdediger, Inter wil Kovacic terug

Willem II neemt per direct afscheid van Dimitris Kolovos. De Griekse middenvelder maakt het seizoen op Cyprus af bij AC Omonia op Cyprus. Beide partijen hebben in goed overleg besloten het huurcontract te ontbinden. Kolovos kwam in de zomer op huurbasis over van KV Mechelen. In het halfjaar dat hij in Tilburg was, kwam hij in actie in drie eredivisiewedstrijden. De 25-jarige Griek had bij de club aangegeven dat hij meer wilde spelen en daarom naar een andere club wilde. Willem II heeft meegewerkt aan dat verzoek.