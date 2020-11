NAC-topscorer Van Hooijdonk belandt bij eerste hulp na stoeien met glazen douchewand

Enkel

Omdat hij alleen thuis was en de telefoon niet binnen handbereik lag, heeft hij eigenhandig geprobeerd de deur terug te duwen om op die manier uit de douche te komen en zichzelf te bevrijden. Bij een van die pogingen brak het glas met als gevolg snijwonden in de pols, sneetjes in de lip en een flinke jaap in de enkel waar hij een stukje huid verloren is.

In bijzijn van zijn gearriveerde moeder, die haar kroost te hulp is geschoten, is de bloedende Van Hooijdonk vervolgens naar de eerste hulp van het ziekenhuis gebracht waar de verwondingen zijn gehecht. Hij maakt het inmiddels goed, de glazen wand ligt daarentegen in honderden stukjes glas aan gruzelementen. Of de geschrokken Van Hooijdonk maandag aansluit bij zijn teamgenoten, de spelers zijn na het duel in Oss het hele weekend vrij, is nog afwachten.