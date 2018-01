Nachtmerrie PDC: 'Chinees die alleen ninedarters gooit'

Barry HearnEr is maar één grote bedreiging voor de populariteit van het darts, weet Barry Hearn, voorzitter van profbond PDC. ,,Dat ze in China iemand vinden die alleen maar perfecte legs gooit, ninedarters. Dat is mijn nachtmerrie. Dat zou de doodsteek zijn.”

Door Max van der Put



Het is gelukkig onwaarschijnlijk. Multimiljonair Hearn wil er eigenlijk mee aangeven hoe goed het gaat met het darts. ,,Ik ben betrokken bij twaalf sporten (hij heeft tv-rechten van onder meer snooker, boksen en tafeltennis, red.), maar darts verkeert absoluut in de sterkste positie als het gaat om tv-rechten, sponsoring en belangstelling van fans. We boeken progressie in Amerika, Azië en zelfs Afrika qua media-aandacht. En het WK is voor het eerst live uitgezonden in onder meer Frankrijk, Spanje, en Italië.''

Quote Niemand mag zijn bijnaam 'The Power' gaan gebruiken. PDC-baas Barry Hearn over het afscheid van Phil Taylor ,,We zouden de ticketprijzen bij het WK en andere grote toernooien moeiteloos omhoog kunnen gooien, want alles is uitverkocht'', zegt Hearn. ,,Maar dat doen we niet. Wij weten waar we vandaan komen. Darts is het golf van de gewone man. Maar we moeten wel wat aan de zwarte markt gaan doen. Dat werkt verstorend.”



Hearn ziet tot zijn genoegen nieuwe namen de top bestormen van de dartswereld. Jamie Lewis, Dimitri van den Bergh, Rob Cross… Het afscheid van icoon Phil Taylor kan moeiteloos opgevangen worden.

Geen kwaad woord overigens van Hearn over Taylor, die mee aan de basis stond van de oprichting van profbond PDC. ,,Hij heeft de lat hoger gelegd”, aldus Hearn. ,,Mede dankzij hem heeft deze sport zich ontwikkeld de afgelopen decennia tot het succesnummer dat het nu is. En we zijn nog lang niet klaar. Ook zonder Phil gaan we grenzen verleggen.”

Nou ja, zonder… ,,We moeten natuurlijk zorgen dat Phil bij het darts betrokken blijft op een of andere manier. In ieder geval houden we hem in ere. Niemand mag zijn bijnaam The Power gaan gebruiken. Daar is er maar één van en dat is Phil Taylor.”