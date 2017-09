Nachtmerrie voor Verstappen, Hamilton lachende winnaar

Door Rik Spekenbrink



Een dubbele aanrijding met Kimi Räikkönen betekende voor beide coureurs al vóór de eerste bocht einde verhaal. Lewis Hamilton werd de verrassende winnaar van de race en vergroot zijn voorsprong in het kampioenschap.



Verstappen startte vanaf plek 2 en werd buitenom ingehaald door de Fin van Ferrari. Aan de andere kant zat Sebastian Vettel, die vanaf pole position niet goed was weggekomen. De Duitser kneep naar binnen om Verstappen af te houden, waardoor de Nederlander gesandwicht werd. Räikkönen raakte met zijn rechterachterband de linkervoorband van Verstappen. Op het natte circuit was er geen houden aan voor beide bolides, aan het einde van het rechte stuk schoof Räikkönen dwars over de baan en raakte Verstappen (en Fernando Alonso) opnieuw.



Vettels race eindigde een paar honderd meter verderop. Ook hij was geraakt bij het incident en had daardoor dermate veel disbalans in de auto dat hij op het gladde wegdek ging schuiven en hard in aanraking kwam met de muur. Het vierde slachtoffer van de bizarre start was Fernando Alonso, die na 4 rondjes ook klaar was.



Over de schuldvraag zal nog de rest van de dag worden gediscussieerd. Het incident wordt door de wedstrijdleiding pas na afloop bekeken, omdat de schade toch al was gedaan. Vettel gaf na afloop aan niet te hebben gezien dat hij door het naar binnen sturen Verstappen en zijn eigen ploeggenoot in de problemen bracht. ,,Ik wist niet dat Räikönnen daar zat." Ferrari stuurde een tweet waarin de schuld bij Verstappen werd gelegd. Op de camera aan boord van zijn Red Bull is echter te zien dat hij een rechte lijn houdt en geen uitwijkmogelijkheden had. ,,Als je strijdt om het kampioenschap moet die risico's niet nemen", zei Verstappen. Hoe dan ook: het goede resultaat waar Verstappen, zijn team en zijn fans zo naar snakten, kwam er ook op het Marina Bay Street Circuit niet.



Na enig oponthoud achter de safety car bleef het aanvankelijk een chaotische race. Een crash van Daniil Kvyat betekende een tweede onderbreking. Hamilton leidde op dat moment de race, gevolgd door Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas. Die situatie bleef lange tijd onveranderd. Eén voor één schakelden de coureurs over op normale banden aangezien er regen meer werd verwacht en de baan opdroogde.



In ronde 37 (van 61) spinde Magnus Ericsson en kwam de safety car voor de derde keer de baan op. Tot onvrede van Hamilton, die zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong op Ricciardo zag verdampen. Toch kwam zijn zesde zege dit seizoen geen moment in gevaar. De 61 rondjes werden niet gehaald, na twee uur werd het lopende rondje afgemaakt en afgevlagd.



Achter de Brit van Mercedes volgden Ricciardo, Bottas en de verrassend sterke Carlos Sainz. Hamilton heeft in de titelstrijd nu 28 punten meer dan Vettel.