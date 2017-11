Nadal begint ATP Finals met verlies tegen Goffin

Goffin miste in de tweede set maar liefst vier wedstrijdpunten maar liet in derde set zien dat hij de betere tennisser was in de volgepakte O2 Arena van Londen. Nadal beleefde geen ideale voorbereiding op de ATP Finals, die hij nog nooit won. Hij moest afgelopen week herstellen van een knieblessure, die hem in de slotfase van de wedstrijd opnieuw een beetje parten leek te spelen.