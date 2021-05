Nadal begint overtuigend in Madrid en heeft geen kind aan piepjonge landgenoot

Jarig Heracles bezoekt trouwe fans: ‘We zijn al die loyale supporters zeer dankbaar’

3 mei ALMELO - Het is een logistiek huzarenstukje van Heracles. De Almelose club gaat deze week alle 5600 seizoenkaarthouders thuis langs. Om de trouwe fans te bedanken voor hun loyaliteit in coronatijd. En ze te vragen of ze, net als vorig jaar, hun jaarkaarten willen verlengen. Vandaag (maandag), op de 118ste verjaardag van de club, is de aftrap van de campagne.