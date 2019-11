Nadal bij start ATP Finals onderuit tegen titelverdediger Zverev

De eerste set ging tot 2-2 gelijk op. Daarna plaatste Zverev een break en dat deed hij bij 2-5 nog eens. In de tweede set sloeg de Duitser zelfs bij de eerste opslagbeurt van Nadal toe. Die ene break was voldoende om de partij naar zich toe te trekken.

Nadal moest zich ruim een week geleden voor de halve finale van het masterstoernooi in Parijs afmelden met een buikblessure. Zijn deelname in Londen was vanwege een scheurtje in de buikspier enige tijd onzeker.