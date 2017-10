Nadal eenvoudig naar kwartfinale in Peking

Het was de tweede ontmoeting tussen beide tennissers. In juli stonden ze in de derde ronde van Wimbledon ook tegenover elkaar. Nadal won toen ook zonder setverlies van de huidige mondiale nummer 42.

In Peking, waar Nadal gisteren in de eerste ronde tegen de Fransman Lucas Pouille ontsnapte aan uitschakeling, was het verschil opnieuw duidelijk. In de eerste set had Nadal aan één break (bij 2-1) genoeg. In de tweede set verloor Chatsjanov opnieuw snel zijn service, dit keer bij 1-1. Nadal brak de service van de Rus bij 5-3 nog eens.



Nadal speelt in de kwartfinale tegen de als zesde geplaatste Amerikaan John Isner.