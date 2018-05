Nadal eenvoudig naar tweede ronde

Oldenzaler Reimerink hoopt snel nieuwe club te vinden: 'Plaatje moet kloppen'

18:01 OLDENZAAL - Een slechte aanbieding van zijn club Vfl Osnabrück heeft ertoe geleid dat Jules Reimerink zijn contract in Duitsland niet heeft verlengd. Sindsdien is de aanvaller transfervrij en in afwachting van een nieuwe club. „We zijn met verschillende clubs aan het praten."