Nadal gaat op voor tiende titel in Rome, Djokovic verslaat Tsitsipas

De sterk serverende Opelka, de nummer 47 van de wereld, had al zijn vier voorgaande duels in Rome in twee sets gewonnen. Tegen Nadal was zijn harde opslag echter niet voldoende voor de zege en Nadal had aan twee breaks voldoende voor de overwinning.

Djokovic verslaat Tsitsipas

Djokovic plaatste zich voor de halve finales ten koste van Stefanos Tsitsipas. De nummer 1 van de wereld verloor de eerste set van de Griek , maar repareerde die achterstand in de twee sets erna. Na in totaal 3 uur en 15 minuten tennissen stond de eindstand op het scorebord: 4-6, 7-5, 7-5.



De partij tussen de twee spelers was vrijdag al begonnen, maar moest na zware regenval worden afgebroken en werd uitgesteld naar zaterdag. Tsitsipas, als vijfde geplaatst in het masterstoernooi, leidde bij het afbreken met 6-4 en 2-1. Djokovic, 18-voudig grandslamwinnaar, kwam bij de hervatting beter voor de dag.



De Serviër, die het toernooi in Rome al vijf keer won, treft in de halve finale dus de Italiaan Sonego, die de Rus Andrej Roeblev in drie sets verschalkte: 3-6, 6-4, 6-3.