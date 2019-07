Nadal houdt hoofd koel en klopt tartende Kyrgios in spetterend gevecht

De kans dat Nadal en Kyrgios ooit goede vrienden zullen worden, is niet bijzonder groot. Het duo had al een geschiedenis, de verhoudingen zijn er na dit zeker niet beter op geworden. In de derde set werd het, naast een belangrijke grandslampartij, nog meer een prestigeduel dan het al was. De vreugde-uitbarstingen van beide tennissers werden na gamewinst dikker aangezet om de tegenstander te irriteren.



Ook sloeg Kyrgios een bal hard op het lichaam van Nadal, die toen kort bij het net stond. De Spanjaard wachtte op excuses van de Australiër, maar die kwamen niet. De verschillen bleken hoe dan ook minimaal in de derde set (6-6). Beide tennissers wonen hun servicegame tamelijk eenvoudig, in de tiebreak trok Nadal echter aan het langste eind: 5-7.