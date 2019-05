Nadal: Ik kan heel goed zonder social media

Amerikaan Porter hoopt met hulp van mentor Dubbeldam olympische droom te verwezen­lij­ken

10:16 Met een veertiende plaats in de Grote Prijs van Jumping Schröder Tubbergen keerde de Amerikaan Wilton Porter huiswaarts. Een klein eindje, want de springruiter woont in Weerselo. Bij zijn mentor Jeroen Dubbeldam.