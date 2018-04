Nadal in Monte Carlo langs Bedene

cijferspel Op deze strijdlus­ti­ge manier blijft het wonder van Enschede in leven

12:23 ENSCHEDE - Voorafgaand aan het duel met PEC Zwolle pakte alleen FC Twente (5) in 2018 minder punten dan PEC Zwolle (11). Daarnaast was het de wedstrijd van de twee teams met de laagste winstpercentages in onderlinge duels. FC Twente toonde echter een nieuw gezicht dinsdag. Op deze strijdlustige manier bleef het wonder van Enschede in leven na de 2-0 winst op PEC Zwolle.