Nadal in wachtkamer na zege op Tsitsipas

Rafael Nadal heeft vanavond zijn kans op de halve finale van de ATP Finals levend gehouden door Stefanos Tsitsipas te verslaan: 6-7(4), 6-4, 7-5. Of het genoeg is om door te gaan naar de halve finale, weet de Spanjaard pas na het duel tussen Daniil Medvedev en Alexander Zverev.

Alleen met een overwinning maakte Nadal nog kans op een ticket voor de halve finale. In het vorige duel van de Spanjaard, tegen Medvedev, stond Nadal al op het randje van uitschakeling. Dankzij een comeback vanaf een 1-5 achterstand in de derde set behield de nummer één van de wereld een kans op de halve finale. Medvedev, die al is uitgeschakeld, moet dan wel winnen van Zverev. In dat geval wordt het Federer - Nadal.

Voor Tsitsipas, die zijn eerste twee duels won, was plaatsing voor de halve finale al voor het duel met Nadal een feit. De Griek liet desondanks zien de wedstrijd niet te laten lopen. In een spannende eerste set hielden de twee elkaar tot 6-6 in bedwang, waarna Tsitsipas de sterkste bleek in de tiebreak.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas. © Getty Images

Uitschakeling dreigde voor Nadal, tot hij in de negende game van de tweede set door de service van Tsitsipas heen brak. De set uitserveren was vervolgens een koud kunstje voor de Spanjaard: 6-4. Geheel in de stijl van de wedstrijd ging ook set drie lang gelijk op. Breakpunten waren er wel, maar benut werden deze telkens niet. Maar daar kwam verandering in bij een 5-5 stand. Nadal brak Tsitsipas om de wedstrijd daarna op eigen service af te maken.

Door de zege houdt Nadal kans op de halve finale, maar moet hij afwachten wat Zverev en Medvedev doen in hun onderlinge duel. Tsitsipas verliest voor het eerst dit toernooi, maar maakt nog altijd kans op de titel op het prestigieuze toernooi.

In de andere poule hebben Roger Federer en Dominic Thiem zich geplaatst voor de halve finale.