Nadal kan rentree maken in Acapulco

Korf­bal­wed­strijd HKC Hengelo afgelast door 'kapotte basket'

19:47 HENGELO - Het korfbalduel tussen het Hengelose HKC en DLKV uit Didam werd dit weekeinde afgelast. De reden? Een kapotte basket hing hinderlijk in het speelveld. Spelen in de Hengelose sporthal was daardoor onmogelijk.