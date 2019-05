Nadal maakt gehakt van Wawrinka

Het eerste bedrijf trok Nadal al in 27 minuten naar zich toe. Wawrinka won alleen zijn eerste service-game. In de tweede set was de eerste break in de vijfde game, in het voordeel van Nadal (3-2). Die tegenslag kwam de Zwitser niet meer te boven.



Nadal, de nummer twee van de wereld, won het evenement in eigen land al vijf keer.



De andere halve finalisten in de Spaanse hoofdstad zijn Novak Djokovic, Dominic Thiem en Stefanos Tsitsipas.