Nadal maakt retrojaar 2017 rond met winst US Open

Roger Federer twee, Rafael Nadal twee. Met zijn zege op de US Open heeft de Spanjaard het bizarre grand slam-seizoen in stijl afgesloten. Kevin Anderson was zoals verwacht geen partij.

Door Rik Spekenbrink

Wat het jaar zou worden van de tweekamp tussen Andy Murray en Novak Djokovic, werd het jaar van de herrijzenis van Roger Federer en Rafael Nadal. De één won de Australian Open en Wimbledon, de ander liet zijn tiende Roland Garros-titel gisteravond volgen door zijn derde US Open-zege. Nadal rekende zoals verwacht af met Kevin Anderson: 6-3, 6-3, 6-4. Daarmee is het retroseizoen 2017 compleet. Niemand die in januari kon bevroeden dat de twee dertigers, het afgelopen jaar beiden kampend met blessures, zo sterk zouden terugkeren. Ze domineerden de sport als 10 jaar geleden. Met voor Nadal als extra bonus de nummer 1-positie.

Er was ook niemand die zondagavond een cent gaf voor de kansen van Anderson. De Zuid-Afrikaan (31) dankte zijn eerste finaleplaats in een grand slam vooral aan afzeggingen en vroege uitschakelingen van de toppers in zijn deel van het schema. De manier waarop Anderson vrijdag het bereiken van de eindstrijd vierde, door het beklimmen van zijn spelersbox, vertelde veel. Hij wist diep van binnen dat zijn zegereeks zondagavond zou eindigen.

Als laagst geklasseerde speler in een slam-finale sinds de start van de computerrankings (1973) kon Anderson wel onbevangen aan de partij begonnen. Hij hoopte met zijn loeiharde service Nadal te ontregelen. Anderson sloeg in New York tot zondag gemiddeld 19 aces per partij en kon daar tientallen winners bijtellen. Met 2.03 meter was de in Johannesburg geboren speler ook de langste finalist van een major ooit.

Nadal had de vorige vier ontmoetingen met Anderson gewonnen en verkeerde in een veel te goede vorm om zich te laten verrassen. Vanaf de allereerste servicegame was het ploeteren voor Anderson. Nadal zat bij het ontvangen zo’n beetje bij de lijnrechter op schoot, maar had wel antwoord op de kanonskogels. En juist hij fietste simpel door zijn eigen opslagbeurten heen, in de eerste twee sets verloor de serverende Nadal slechts 7 punten.

Geen moment kwam hij in de problemen, na 2,5 uur was het gedaan. Zonder een speler uit de top 25 te hoeven verslaan, kon Nadal zijn 16de grand slam bijschrijven. Hij begon nog stroef aan de US Open, maar kwam snel op stoom. Het is zijn derde titel in New York, na 2010 en 2013.

Van 17-14, de tussenstand van de afgelopen jaren, is het nu 19-16 in het voordeel van Federer als het gaat om grand slam-titels. Nadal, gevraagd of hij denkt dat de Zwitser in te halen is: ,,Als ik gezond blijf en de passie voor het spel blijf houden, is alles mogelijk. Maar ik ben daar eerlijk gezegd nooit zo veel mee bezig geweest. Roger doet zijn ding, ik doe mijn ding en als we gestopt zijn zullen we zien waar we zijn geëindigd.''

Dankwoord voor oom Toni

Na afloop dankte Nadal zijn oom Toni, de man die hem op driejarige leeftijd een tennisracket in zijn hand stopte en hem daarna naar de internationale top begeleidde, omstandig. ,,Zonder hem had ik hier niet gestaan'', erkende Nadal nadat hij voor de derde keer de US Open had gewonnen. ,,Ik kan hem niet genoeg bedanken. Hij is één van de belangrijkste personen in mijn leven.''

Toni nam in New York afscheid van zijn reizend bestaan als privécoach en vertrouwensman van Nadal. ,,Het is voor mij een onvoorstelbaar jaar geworden'', blikte een dolgelukkige Nadal terug. ,,Ik heb gewonnen op Roland Garros, ik ben weer nummer één van de wereld en pak nu ook hier in New York de titel. En dat na een paar jaar vol blessures en matige prestaties. Mijn oom Toni heeft me altijd gesteund en gestimuleerd. Vooral dankzij hem ben ik nu weer terug aan de top.''

Nadal roemde tevens zijn tegenstander in de finale. ,,Hij is een groot voorbeeld. Hij heeft zware blessures gehad, maar is beter dan ooit teruggekomen.'' Anderson (31) noemde Nadal op zijn beurt een ware kampioen. ,,Ik weet dat we van dezelfde leeftijd zijn, maar ik heb het gevoel dat ik mijn hele tennisleven al naar hem zit te kijken. Rafa is altijd mijn idool geweest. Hij is één van de grootste ambassadeurs van het tennis.''

Rafael Nadal