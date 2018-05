Nadal met titel in Rome terug op nummer 1

VOORBESCHOUWING Hoe FC Twente Vrouwen in 2016 al eens eerder Ajax de les las

15:31 HENGELO - Bij FC Twente Vrouwen ligt de datum 16 mei 2016 nog altijd vers in het geheugen. Het was maandagavond Tweede Pinksterdag, FC Twente Vrouwen won de topper tegen Ajax en nam na een enorme inhaalrace de koppositie over. Een week later volgde de vierde landstitel op een rij. Kan de ploeg van trainer Tommy Stroot de komende week het kunststukje van 2016 nog eens overdoen?