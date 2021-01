Nadal moet het op Australian Open doen zonder coach Moya

Ajax-tar­get Fo­su-Men­sah tekent bij Leverkusen van trainer Bosz

16:58 Timothy Fosu-Mensah vervolgt zijn loopbaan bij Bayer Leverkusen. De 23-jarige verdediger, die ook in de concrete belangstelling van Ajax stond, is vandaag officieel gepresenteerd bij de Duitse club. De club van coach Peter Bosz neemt hem tot medio 2024 over van Manchester United.