Nadal na blessureleed simpel door in Monte Carlo

Nadal had in zijn twee eerdere ontmoetingen met Bautista-Agut ook geen moeite. Op het gravel van Monte Carlo wist Bautista-Agut slechts twee keer zijn eigen servicebeurt te houden. Na iets meer dan een uur zat de wedstrijd er al op. Een mooie opsteker voor Nadal, die voor het eerst in een maand weer een wedstrijd speelde. In Indian Wells moest hij zich vorige maand voor de halve finale tegen Roger Federer afmelden wegens een knieblessure.



Alexander Zverev had het een stuk lastiger. De nummer 3 van de wereld won met gemak de openingsset (6-1) van Felix Auger Aliassime, maar keek in de tweede set lang tegen een achterstand aan. Uiteindelijk draaide Zverev de wedstrijd nog naar zijn hand en werd het 6-4. Ook Grigor Dimitrov en Dominic Thiem gingen door. David Goffin werd uitgeschakeld door Dusan Lajovic.