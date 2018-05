Nadal na vier jaar weer in halve finale Rome

Het is voor de 31-jarige Nadal voor het eerst in vier jaar dat hij in de Italiaanse hoofdstad zo ver komt. Na zijn verloren finale in 2014, strandde Nadal zowel in 2015, 2016 als 2017 in de kwartfinales. De gravelspecialist won het toernooi in Rome al zeven keer.



Nadal speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van de partij die gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en de Japanner Kei Nishikori.