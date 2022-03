Nadal naar finale Indian Wells na winst op landgenoot Alcaraz

Indian Wells Amerikaan maakt einde aan zegereeks Rus Roeblev, Badosa niet in voetsporen Navratilo­va

De Amerikaanse tennisser Taylor Fritz heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Andrej Roeblev. Fritz versloeg de Rus in de halve finales van het masterstoernooi in Indian Wells in twee sets: 7-5 6-4. Roeblev was naar Indian Wells gekomen met toernooizeges in Marseille en Dubai op zak.

19 maart