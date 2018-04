Nadal nu ook officieel weer op nummer 1

Nadal heroverde de positie zonder zelf in actie te komen. Hij deed vorige week wegens een blessure niet mee aan het toernooi van Miami. Hij profiteerde wel van de vroegtijdige uitschakeling van Roger Federer op dat evenement.



De Zwitser, titelverdediger in Miami, verloor in de tweede ronde en raakte daarmee zijn leidende positie in de ranking kwijt.



John Isner, die won in Miami, maakte een grote stap op de ranglijst. De Amerikaan steeg van de zeventiende naar de negende plaats.