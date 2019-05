Nadal ondanks maagproblemen op koers voor zesde titelzege in Madrid

De nog maar achttienjarige Canadees is bezig aan het seizoen van zijn doorbraak. Op het gravel van Rio de Janeiro haalde hij de finale, maar verloor hij in de eindstrijd van Laslo Djere. Anderhalve maand geleden wist Auger-Aliassime de halve finale te halen van het masterstoernooi in Miami, waarin hij werd uitgeschakeld door servicekanon John Isner. Nadal was dus gewaarschuwd.



De vijfvoudig winnaar van het ATP-toernooi in Madrid kwam in de openingsset nauwelijks in de problemen. Bij een 4-3 stand sloeg Nadal op zijn eerste breakpoint toe en schreef hij de set met 6-3 op zijn naam. In de tweede set leverde Auger-Aliassime direct zijn servicebeurt in en deed hij dat even later opnieuw. Auger-Aliassime had veel moeite met de service van nadeel en creëerde geen enkele breekkans. Pas in de game waarin Nadal het uit kon serveren, verzilverde de Canadees zijn eerste buitenkansje.



Veel maakte dat niet meer uit. Een game later leverde Auger-Aliassime voor de derde keer zijn service in en stapte Nadal na anderhalf uur met 6-3 en 6-3 als winnaar van de baan. ,,Ik voelde mij de afgelopen dagen niet fit en had last van maagklachten. Het ging goed, maar ik ben nog niet helemaal de oude. Gelukkig geeft de wedstrijd van vandaag goede moed.”