Nadal ondanks missers naar halve finale US Open

Nadal zag Schwartzman zowel in de eerste als in de tweede set terugkomen van twee breaks. Beide keren leverde de Argentijn na het gelijktrekken van de stand echter opnieuw zijn opslagbeurt in. In de derde set had Nadal aan één break genoeg om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken.



De Spanjaard kreeg in de derde set een doktersbehandeling aan zijn linkerarm en sloeg met 39 onnodige fouten, meer missers dan anders. ,,Ik maakte wat fouten, maar ik ben heel blij hoe ik dat heb opgepikt. Ik ben punt voor punt doorgegaan en nu sta ik hier in de halve finales en dat is belangrijk voor me. Dat betekent alles”, zei de Spanjaard, die het grand slam in New York won in 2010, 2013 en 2017.