Nadal opnieuw eenvoudig langs thuisspeler

Strijdvaar­di­ge Knegt verlaat intensive care na kacheldra­ma

7:09 Shorttracker Sjinkie Knegt heeft vandaag de intensive care van het Groninger Martini-ziekenhuis verlaten. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De 29-jarige schaatser uit het Friese Bantega lag daar sinds donderdag nadat hij zichzelf per ongeluk in brand had gestoken bij het aansteken van een houtkachel in zijn woonkamer. Hij liep daarbij ernstige brandwonden op over zijn hele lijf.