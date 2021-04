Nadal overtuigt, Djokovic bij rentree na twee ronden klaar

Beide tennissers hadden een bye in de eerste ronde en waren woensdag bij hun eerste optreden nog wel succesvol. Djokovic versloeg toen het Italiaanse talent Jannik Sinner in zijn eerste partij sinds hij de Australian Open in februari voor de negende keer had gewonnen. De Serviër nam daarna de tijd om te herstellen van een spierscheurtje in zijn buik. Evans was donderdag in twee sets te sterk: 6-4 7-5.