Nadal prolongeert titel in Montréal

Nadal hoefde in de halve finales niet in actie te komen. Zijn Franse tegenstander Gaël Monfils trok zich terug wegens een enkelblessure. Medvedev was in de halve eindstrijd zijn landgenoot Karen Chatsjanov in twee sets de baas. De 23-jarige Rus verspeelde op weg naar de finale in Montréal niet één set en stond in totaal amper 4 uur op de baan.



In de eindstrijd bleek Medvedev echter allerminst opgewassen tegen Nadal, die in de eerste set aan een break in de vierde game voldoende had voor de winst. In de tweede set was de Rus, die nog nooit tegen Nadal speelde, kansloos.