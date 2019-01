Nadal sloopt publiekslieveling De Minaur

Het was de partij waar half Australië naar uitkeek. Maar die uiteindelijk een beetje tegenviel. In die zin dat een geweldig spelende Rafael Nadal gehakt maakte van Alex de Minaur, publiekslieveling in Melbourne: 6-1, 6-2, 6-4.

Door Rik Spekenbrink

Het begon zo mooi. De eerste drie games van de derderondepartij duurde liefst 23 minuten. Ieder punt was een gevecht, beiden kregen breakpoints. Dit kon wel eens een lange, spannende pot worden in de volle Rod Laver Arena.

Daar werkte de nummer 2 van de wereld niet aan mee. Vanaf de vierde game was het eenrichtingsverkeer. Nadal stuurde De Minaur van het kastje naar de muur, en weer terug. Zeker als hij in de rally een versnelling opschakelde, was het ballen rapen voor het 19-jarige talent uit Sydney. Die had een lange vijfsetter in de benen van zijn vorig partij, tegen de Zwitser Henri Laaksonen. Maar het leek niet zozeer vermoeidheid die De Minaur dwarszat. Dat was Nadal. De Spanjaard was op een missie: zo weinig mogelijk games verliezen en snel weer in zijn hotel zijn.

De tweede set vertoonde enige gelijkenis met de eerste. De eerste game duurde eindeloos. Maar omdat Nadal op zijn vijfde breekpunt meteen toesloeg, liep De Minaur gelijk weer achter de feiten aan. Hij werd even later nogmaals gebroken en verloor ook de tweede set met grote cijfers, ondanks drie kansen om terug te breken op 5-2.

De Minaur deed alles wat hij kon, hij ging er elk punt weer voor staan. Het publiek werd ondanks de score ook niet rustiger, integendeel. Maar tegen deze Nadal was geen kruid gewassen. In de openingsgame van set 3 was het meteen weer raak. De Spanjaard, winnaar in Melbourne in 2009, bleef maar met heerlijke passings strooien. ‘Demon’, zoals de bijnaam van De Minaur luidt, sputterde nog behoorlijk tegen. Hij kreeg het publiek op de banken bij een geweldige winner, maar daar sloeg zijn tegenstander er zo’n beetje iedere game één van. Op 5-4 mocht de 17-voudig grand slam-winnaar serveren voor de wedstrijd. Hij kwam op 40-0, maar De Minaur toonde zijn leeuwenhart door er nog vol voor te gaan. Hij overleefde de drie matchpoints, maakte nummer vier én nummer vijf onschadelijk, maar moest bij het zesde tot teleurstelling van de fanatieke ‘Ozzy’s’ capituleren.

Het is dat Nadal zoals altijd de tijd nam bij het serveren - hij flirtte regelmatig met de schotklok van 25 tellen tussen de punten - anders had de partij korter geduurd dan 2 uur en 22 minuten.