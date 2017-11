Nadal sluit 'retrojaar' 2017 af als nummer één

Vanaf augustus mag de Spaanse krachtpatser zich weer de nummer één van de wereldranglijst van het mannentennis noemen. Hij loste toen Andy Murray af en keerde na ruim drie jaar weer terug op de bovenste plek. Ook in 2008, 2010 en 2013 sloot Nadal het jaar af al beste van de wereld.



Nadal geeft zichzelf met de nummer één positie aan het eind van het jaar een mooi toetje in een jaar dat toch al niet meer stuk kon. De Spanjaard begon met een finaleplaats op de Australian Open. Ook schreef hij voor de tiende keer in zijn carrière Roland Garros op zijn naam en pakte hij zijn zestiende Grand Slam-titel op de US Open. Daarnaast was hij de beste in Monte Carlo, Madrid, Barcelona en Beijing. Zijn balans dit jaar is indrukwekkend. Nadal won tot nu toe 66 partijen tegenover 10 verliesbeurten.



Het jaar 2017 zal de boeken in gaan als een waar 'retrojaar' want naast de comeback van Rafael Nadal beleefde ook de nummer twee op de ranglijst, Roger Federer, zijn beste seizoen in jaren. De 36-jarige Zwitser won de Australian Open en Wimbledon en was de beste vijf andere toernooien waaronder Indian Wells en Miami. Ook bij de vrouwen was er opmerkelijk succes van een veteraan. Venus Williams (37) bereikte de finale van de Australian Open, Wimbledon en de WTA Finals.