Nadal via Tsonga naar laatste vier in Parijs

In de eerste set wist geen van beide spelers ook maar één breakpoint af te dwingen en dus moest een tiebreak uitkomst bieden. Daarin maakte de Spaanse recordwinnaar als het gaat om masterstitels (35 stuks) het verschil, wat hij in de tweede set al een stuk eerder deed. Hij brak Tsonga twee keer en gaf de voormalig nummer 5 van de wereld nog maar één game.



Novak Djokovic voert in de Franse hoofdstad de plaatsingslijst aan. De Serviër drong eerder op de dag al door tot de laatste vier door Stefanos Tsitsipas te verslaan. Ook de Canadees Denis Shapovalov en de Bulgaar Grigor Dimitrov zijn nog in de strijd. Nadal stuit nu op Shapovalov. Hij won nog nooit de masterstitel in Parijs, in tegenstelling tot zijn 12 overwinningen verderop op Roland Garros.