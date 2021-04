Nadal voor de twaalfde keer naar finale in Barcelona

Rafael Nadal heeft zich voor de twaalfde keer verzekerd van een plek in de finale van het ATP-toernooi van Barcelona. Dat deed de nummer drie van de wereld ten koste van zijn landgenoot Pablo Carreño Busta, die tien plekken lager staat op de mondiale ranglijst: 6-3, 6-2. Nadal neemt het morgen in de eindstrijd op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.

Vorig jaar verloor Nadal (34) voor het eerst in zijn loopbaan een halvefinalewedstrijd in Barcelona na er elf gewonnen te hebben. Dominic Thiem, dit jaar afwezig, was hem toen de baas. Ditmaal kwam Nadal geen moment in de problemen. Na een uur en 29 minuten had hij de zege binnen.

Nadal neemt het in de finale op tegen Tsitsipas, die voor de tweede week op rij in de finale van een ATP-toernooi staat. De nummer 5 van de wereld won vorige week het masterstoernooi van Monte Carlo. Tsitsipas was in de halve finales te sterk voor het Italiaanse talent Jannik Sinner: 6-3, 6-3. Tsitsipas veroverde in Monte Carlo zijn eerste ATP-titel van dit seizoen en zijn zesde in totaal.

Nadal, die nog nooit een finale verloor in de Catalaanse stad, kan in eigen land zijn eerste titel veroveren sinds Roland Garros in oktober van vorig jaar. Nadal en Tsitsipas troffen elkaar in februari van dit jaar op de Australian Open. Tsitsipas won het duel in vijf sets na met 2-0 in sets achter te hebben gestaan.

