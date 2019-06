Nadal voor twaalfde keer naar finale Roland Garros na zege in drie sets op Federer

Vrije training 1 LIVE | Hoe begint Verstappen aan het G­P-week­end in Canada?

16:13 Het Formule 1-circus is neergestreken in Canada, als tussendoortje midden in het Europese seizoen. Het GP-weekend begint vanmiddag om 16.00 uur met de eerste vrije training. Vorig jaar was Max Verstappen in alle vrije trainingen de snelste op het Circuit Gilles Villeneuve, hoe vergaat het hem dit jaar? Hier mis je geen moment.