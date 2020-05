Nadal waarschuwt Djokovic: ‘Ook híj zal dan gevaccineerd moeten worden’

Heracles valt in de prijzen bij verkiezing ‘Mooiste shirt aller tijden’

19:05 ALMELO - Heracles Almelo is vrijdag in de prijzen gevallen. In de voorbije weken konden alle voetballiefhebbers van Nederland stemmen op wat volgens hem of haar het mooiste shirt ooit in Nederland was. Willem II ging met de hoofdprijs aan de haal, maar Heracles kon ook juichen.