Nadal walst opnieuw over Duitse qualifier heen en treft nu Goffin, Nishikori ook verder

Rafael Nadal heeft ook bij zijn tweede optreden op Roland Garros geen set verloren. Net als in de eerste ronde versloeg hij een Duitse qualifier. Ditmaal was dat Yannick Maden, de mondiale nummer 114. Het werd 6-1, 6-2, 6-4 voor de elfvoudig kampioen.

Twee sets lang had Maden helemaal niets te vertellen op Court Suzanne Lenglen. In de derde set kon hij tot en met 2-2 bijblijven. Nadal brak de 29-jarige Maden twee keer op een rij, maar moest beide keren direct een break terug toestaan. Daarna besliste de nummer 2 van de wereld het duel alsnog snel.



Titelhouder Nadal verloor vorig jaar op weg naar de titel maar één set, van de Argentijn Diego Schwartzman. De Belg David Goffin is na Maden zijn volgende tegenstander.

Nishikori

In navolging van Nadal schaarde ook Kei Nishikori, de nummer 7 van de plaatsingslijst, zich bij de laatste 32. De Japanner was in vier sets te sterk voor publiekslieveling Jo-Wilfried Tsonga, die in de vierde set een 3-0-voorsprong uit handen gaf: 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Tsonga ontbrak vorig jaar op Roland Garros en verloor in 2017 al in de eerste ronde. In 2013 en 2015 stond hij nog in de halve finales. De laatste Franse finalist dateert van 1988, toen Henri Leconte van Mats Wilander verloor. De 34-jarige Tsonga is teruggevallen naar plek 82 op de wereldranglijst.