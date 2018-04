Nadal zet Spanje op gelijke hoogte met Duitsland

Davis CupRafael Nadal heeft Spanje op gelijke hoogte gebracht met Duitsland in hun duel in de kwartfinales van de Daviscup. Nadal, die dit weekeinde zijn rentree maakte na een blessure, versloeg Alexander Zverev in drie sets: 6-1 6-4 6-4.