Nadal ziet zichzelf geen toernooien overslaan zoals Federer

Stegeman noemt beide strafschop­pen discutabel: 'Handen dichtknij­pen'

18 april ROTTERDAM – Een bizarre ontknoping, klonk het bij beide trainers na het gelijkspel van Heracles bij Excelsior. Jamiro Monteiro scoorde in blessuretijd twee keer (2-2). We moeten de handen dichtknijpen dat we in de slotfase een puntje hebben gepakt”, besefte John Stegeman.