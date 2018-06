Nadal zonder setverlies naar kwartfinale

De gravelkoning neemt het in de kwartfinale op tegen Diego Schwartzman. Nadal jaagt op zijn elfde eindzege in het grand slam van Parijs. De tienvoudig winnaar heeft inmiddels 33 sets op rij gewonnen op het Franse Open.



De tennisheld van Mallorca had niettemin nog heel wat te stellen met de 22-jarige Marterer, die onbevangen de strijd aanging met de koning van het gravel. De Duitse nummer 70 van de wereldranglijst toonde bij tijd en wijle zijn grote talent met prachtige passeerslagen. Hij wist er in de derde set zelfs een tiebreak uit de slepen. Daarin wendde Nadal al zijn routine aan om zijn eerste setverlies te voorkomen.