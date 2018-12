Nadim al weg bij Manchester City, Pepe op weg naar Wolves

Over een kleine twee weken opent de winterse transferperiode, maar al ver voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Pepe op weg naar Wolverhampton Wanderers

Volledig scherm Pepe met Cristiano Ronaldo na de gewonnen EK-finale in en tegen Frankrijk in 2016. © pixathlon / pixxmixx Foto: SCS/P Képler Laveran Lima Ferreira, beter bekend als Pepe, zal binnenkort voor het eerst aan de slag gaan in de Premier League. De 35-jarige verdediger is op weg naar Wolverhampton Wanderers, zo meldt The Mirror. Pepe liet maandag nog zijn contract bij de Turkse topclub Besiktas, waar hij anderhalf jaar speelde, ontbinden. De in Brazilië geboren Pepe speelde 107 interlands voor Portugal, waarmee hij het EK 2016. Via zaakwaarnemer Jorge Mendes en coach Nuno Espírito Santo zijn er al acht Portugezen in de selectie van Wolverhampton Wanderers. De promovendus staat op een zevende plaats in de Premier League. Pepe kwam eerder ook uit voor FC Porto en Real Madrid.

Nadim na elf maanden al weg bij Manchester City

Manchester City heeft het contract van de Deense spits Nadia Nadim ontbonden. Nadim, die slechts elf maanden in dienst was bij City, kon niet aarden in Engeland. ,,Ik heb me nooit thuis gevoeld in Manchester of bij City. Ik heb mijn management duidelijk gemaakt dat ik wilde vertrekken en dat is iets wat ik heel lang heb gevoeld. Het is een fantastische club, maar niet voor mij”, zei Nadim tegen de BBC.



De 30-jarige Nadim, die overkwam van het Amerikaanse Portland Thorns FC is vanaf 1 januari transfervrij. Ze maakte deel uit van het Deense elftal dat vorig jaar in de finale van het EK met 4-2 van Oranje verloor. Nadim opende in de zesde minuut de score met een penalty.

Nieuwe trainer voor Rai Vloet

Marco Baroni is de nieuwe trainer van Rai Vloet bij Frosinone. De oud-speler van onder meer AS Roma en Napoli is de opvolger van Moreno Longo, die vandaag werd ontslagen. Onder Longo won Frosinone dit seizoen slechts één van de zestien competitieduels. De club staat voorlaatste in de Serie A, met vier punten meer dan hekkensluiter Chievo.

Wanda wil meer geld voor man Mauro

Volledig scherm Een kus van Wanda Icardi voor man Mauro na zijn winnende goal in de derby tegen AC Milan. © EPA Mauro Icardi staat nog tot medio 2021 onder contract bij Internazionale, maar de club uit Milaan wil het contract van de 25-jarige topspits uit Argentinië graag openbreken en verlengen. Icardi scoorde immers al 120 keer in 201 duels voor Internazionale. De contractonderhandelingen lopen echter nog niet voorspoedig. Wanda Icardi, de vrouw en tevens belangenbehartiger van de goaltjesdief, probeert het onderste uit de kan te krijgen wat het salaris van Icardi betreft. ,,We liggen nog heel ver uit elkaar,” liet Wanda al doorschemeren aan Italiaanse journalisten. ,,Afgelopen zomer was Mauro al dichtbij een overstap naar Juventus, maar Mauro koos er toen voor om bij Internazionale te blijven. Ik moet lachen als ik lees dat hij voor altijd bij Inter wil blijven, want dat is niet zeker.”

Howe kandidaat bij Tottenham Hotspur

Volledig scherm Eddie Howe. © Getty Images Mocht Manchester United er komende zomer in slagen om Mauricio Pochettino los te weken bij Tottenham Hotspur, dan zal de club uit het noorden van Londen zijn pijlen richten op Eddie Howe. Dat schrijft de Daily Mail. De 41-jarige Howe is al sinds 2008 coach van Bournemouth, al maakte hij in 2011 een korte uitstap naar Burnley. Hij loodste Bournemouth in tien jaar van de laatste plaats in League Two naar de subtop van de Premier League.

Zola bevestigt interesse in Wilson

Engels international Callum Wilson lijkt op weg naar Chelsea. De 26-jarige spits uit Coventry moet in Londen de concurrentie aangaan met spitsen Álvaro Morata en Olivier Giroud, die tot nu toe respectievelijk zeven en vijf keer scoorden dit seizoen in alle competities. Wilson staat bij Bournemouth op negen goals en scoorde vorige maand bij zijn debuut voor de nationale ploeg van Engeland tegen de Verenigde Staten op Wembley (3-0).



,,Callum draait een goed seizoen en zal niet alleen in de belangstelling van ons staan,” zei Gianfranco Zola, assistent van hoofdtrainer Maurizio Sarri bij Chelsea. ,,Hij is sterk, snel en doelgericht. Hij is ook in de lucht een sterke spits, maar ik wil verder niet te veel op hem ingaan.” De opmerkingen van Zola over Wilson kwamen op een opmerkelijk moment, want Chelsea speelt vanavond op Stamford Bridge tegen Bournemouth in de kwartfinale van de League Cup.

